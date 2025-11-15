(Özel) Herşeyin '4.4'lük olmasını istiyordu, 4.4 ile sallandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşamki düğününe hazırlanan gelin Elif Özdemir ise kuaförde hazırlanırken depreme yakalandı. Herşeyin kusursuz ve dört dörtlük olmasını bekleyen Gelin Elif Özdemir, yaşadığı depremin akşam da tekrarlamasından korktuğunu söyledi.

(Özel) Herşeyin '4.4'lük olmasını istiyordu, 4.4 ile sallandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akşamki düğününe hazırlanan gelin Elif Özdemir ise kuaförde hazırlanırken depreme yakalandı. Herşeyin kusursuz ve dört dörtlük olmasını bekleyen Gelin Elif Özdemir, yaşadığı depremin akşam da tekrarlamasından korktuğunu söyledi.

Balıkesir’de devam eden deprem fırtınası insan hikayelerini de beraberinde getiriyor. Akşama düğünü olan Elif Özdemir, kusursuz bir düğün için kuaföre geldi. Kuaför saçını yaparken 4.4 büyüklüğünde depreme yakalanan Özdemir, kısa süreli panik yaşadı. Özdemir, "Akşama düğünüm var. Umarım akşam bir deprem daha olmaz" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb