Özel ihtiyaç sahibi bireylerin deniz keyfi

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde yatılı bakım hizmeti alan özel ihtiyaç sahibi bireyler, İğneada beldesinde bir otelin havuzuna ve plajında denize girip, keyifli bir gün geçirdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğümüzde yatılı bakım hizmeti alan özel ihtiyaç sahibi bireyler için İğneada beldesine gezi düzenlendi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik etkinlikler çerçevesinde bu hafta İğneada gezisi gerçekleştirilmiştir. Kuruluş meslek elemanları ve bakım personelleri refakatinde gerçekleştirilen etkinlikte kuruluşumuzda yatılı bakım hizmeti alan özel ihtiyaç sahibi (zihinsel engelli) bireylerimiz İğneada Resort Otel’in plajında denize girerek, güneşlenip ardından havuza giderek eğlenceli bir gün geçirdiler" dedi.