(Özel) İkiye katlanmıştı... Abi kardeşin karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Bursa’da hızla giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçidin direğine çarptı. Aracın hızla geldiği ve direğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, otomobilde sıkışan sürücü ve kardeşi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler mevkiinde meydana geldi. Yakın Çevre Yolu üzerine 16 BDD 626 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ersin Ö., yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Bir üst geçidin alt direklerine vurarak durabilen otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ersin Ö. ve yanındaki kardeşi Yalçın Ö.’yü sıkıştıkları araçtan çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki kardeşin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

İki kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.