(Özel) İlkokul mezunu ama 41 bilimsel çalışmada ismi var

Balıkesir’de AR-GE Firması sahibi Faruk Durukan; eğitim hayatına ortaokulda veda etti ama içindeki bilim aşkını hiçbir zaman kaybetmedi. İlkokul mezunu mucid Faruk Durukan; üniversitelerle işbirliği yaparak şimdiye kadar 41 bilimsel çalışmaya ismini yazdırmayı başardı.

Faruk Durukan, dünyada problem olarak görülen konuları çalışma olarak ele aldıklarını ifade ederek, "Biz aslında bir AR-GE şirketiyiz. Bizim işimiz daha çok dünyada problem olan sorunları çözmekle ilgilidir. Bunlar nedir? İşte nükleer santraller patladığı zaman ortaya çıkardığı radyasyonu durdurucu madde çalışmaları. Kanser ilaçlarında kullanılan ilaçların etken maddelerini üreterek bunların kanserde daha başarılı sonuçlar almasını sağlamak." dedi

Yaptığı çalışmaların bilimsel literatüre girdiğini kaydeden Durukan "Bu yaptığımız çalışmaların hepsi de dünya tıp literatürüne giriyor. Kimisi tıp dalında, kimi mühendislik alanında, kimi çevre alanında. Mesela dünyada kabul edilen 3000 yıldır yağı üretirken ortaya çıkan zeytin kara suyundan biz dünyanın en kıymetli ilaç maddesi hidrositirozolu üretmeyi başardık. Bunların patentini aldık. Hem de bilimsel literatürlerde yer aldı. Bunlar Türkiye ve dünyadaki bilimsel makalalerde yayınlanıyor. Bunların kimisi yüksek lisans, kimisi doktora çalışmaları şeklinde kimisi akademik çalışmalar şeklinde yayınlanmakta. Şu ana kadar bizim resmi olarak dünya tıp literatürü ve akademik çalışmalara girmiş 41 tane adımızın geçtiği yayın var" diye konuştu.

Okuldan kovulan ama içindeki bilim aşkı bitmeyen Faruk Durukan şunları söyledi: "Ben bilim sevdalısıyım. Aslında beni orta 2’den Einstein’ı kovdukları gönderdiler. Bilim aşkı hala içimde olduğu için bu çalışmalarım yıllardır devam etmekte. Çalışmalarımızı yaparken, "ben yaptım" diyerek ortaya çıkmıyorum. Literatüre girmesi için üniversitelerle bilimsel işbirliği yapıyoruz. Bu çalışmalar gelecek nesiller için kayıt altına alınıyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin daha çok dünyada yaşanan problemler üzerine çalıştığına dikkat çeken Faruk Durukan, "Dünya literatürüne girmiş oluyor. Biz daha çok dünyada problem diye kabul edilen konular üzerine çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Faruk Durukan; zeytinyağı elde edilirken ortaya çıkan zararlı olarak nitelendirilen zeytin karasuyu üzerinde çalışarak hidroksitirosol etken maddesine dönüştürerek yararlı bir hale getirdi. Durukan ayrıca nükleer aktiviteler sonrasında ortaya çıkan X, Gama ve Nötron ışınlarının durdurmayı sağlayan çalışmaya da ismini yazdırdı.

Faruk Durukan, kanser tedavisinde mevcut olan yöntemler ile birlikte kullanılabilecek etken maddelerin üretiminde de yer aldı. Taşın suyunu çıkaran Durukan, bu ürünü ile bazı kanser türlerinde etkin olduğunu bilimsel olarak yayınlara verdiği destekler ile ortaya koydu