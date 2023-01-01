(Özel) İstanbul'da dehşet anları kamerada: Baskına geldiği fırında 9 yerinden bıçaklandı

Kağıthane Çağlayan’da aralarında husumet bulunan iki fırıncı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumet beslediği fırıncının dükkanını basan şahıs, 9 yerinden bıçaklanınca yaya olarak metrelerce kaçtıktan sonra yere yığıldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri şahsı bıçaklayan fırıncıyı gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir sokakta fırıncılık yapan Samet T. (17) ile yine fırıncılık yapan Emram M. (23) arasında bir süre önce iş nedeniyle husumet oluştu. Olay günü Samet T. marketlere ekmek dağıttığı esnada karşı taraftaki Emram M. ile tartışma yaşadı. Emram M. iddiaya göre tehdit ettiği Samet T.’nin bulunduğu iş yerine otomobille gelerek bıçakla bastı.

Fırına baskına geldi, bıçaklanınca kaçtı

İçeriye girmeye çalışan şahıs, Samet T.’ye saldırmak istediği esnada ağabeyi Oğuzhan T. tarafından darp edildi. O esnada eline bıçak geçiren Samet T., fırını basan Emram M.’yi göğüs, sırt ve bacaklarından 9 kez yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle neye uğradığını şaşıran Emram M., ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Metrelerce yürüyen Emram M. caddeye geldiğinde daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şahsı kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, bıçaklayan gözaltında

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emram M.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Samet T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Samet T. emniyette ifadesinin alınması ve “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. adliyeye sevk edildi.