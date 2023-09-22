(ÖZEL) Kadınların 8 saatlik uğraşı sonunda hazırlanıyor

Bilecik’te kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olan domates ve biber salçası, kadınların 8 saatlik uzun uğraşları sonucu sofralardaki yerini almaya hazır hale getiriliyor.

Bilecik merkez ve ilçelerinde pazardan satın aldıkları veya tarlada topladıkları biber ve domatesleri kışa hazırlayan kadınlar, bir kısmını kurutmalık, bir kısmıyla da salça yapıyor. Sabahın erken saatlerinde ilk olarak domates ve biberleri yıkamaya başlayan kadınlar, ardından kazanın ateşini yakıyor. Doğradıkları biber ve domatesleri kazana atan kadınlara karıştırma işinde kocaları yardım ediyor. Kış hazırlıklarının başında gelen salça, domatesin uzun ve meşakkatli uğraşlar sonucu birçok işlemden geçmesiyle elde ediliyor. İlk etapta kaynayan domatesler öğütme makinesinden geçirdiğimiz domatesleri püre haline geldikten sonra bazıları iliştirten de geçirdikten sonra tekrar kazana konuluyor. Ardından 8 saatlik bir pişirmenin ardından kıvamına gelince cam kavanozlara konulan salçalara soğutulmaya bırakılıyor. Bir de ekşi olmasın diye içine şeker de katılan salçalar kışın afiyetle yeniliyor.

"Salça yapımı çok elden geçiyor"

Gölpazarı’nda salça yapan Fatma Ünal, domateslerin yerli olduğunu anlatarak, "Bu sene 20 kasa yani 400 kilo aldık. Üç kardeş olunca salçayı çok yapıyoruz. Çok elden geçiyor yalnız. İlk olarak yıkıyoruz, ardından doğramasını yapıyoruz, sonra koyup kaynatıyoruz. Kaynağında ardından öğütme makinesinden geçiriyoruz. Daha sonra ilistirden geçiriyoruz, ardından çekirdek kalmasın diye ilistirden bir daha geçiyor. Ondan sonra kazana döküyoruz ve koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz" dedi.