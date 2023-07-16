(Özel) Kağıthane'de polisin şehit olduğu olay sonrası yaşananlar kamerada

Kağıthane’de, “dur” ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu polis memuru Alp Efe Bekit’in şehit düştüğü olay sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, dün saat 18.30 sıralarında Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, cadde üzerinde uygulama yaptıkları esnada şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istemişti. Kendisine defalarca “dur” ihtarında bulunulan sürücü hızını arttırarak motosikletini polis memurlarının üzerine sürmüştü. Yüksek hıza ulaşan motosikletin çarpması sonucu polis memuru Alp Efe Bekit ağır şekilde yaralanırken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklenmişti.

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı polis Bekit, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Motosiklet sürücüsü Osman B. ise hafif yaralı olarak kaldırdığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Feci olay kameralara yansırken, sonrasında yaşananların ise cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralı polisin meslektaşları tarafından sedyeyle ambulansa taşındığı ve diğer yaralıya da sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Öte yandan, olayla ilgili motosikletin trafikten men edildiği ve motosiklette abartı egzoz bulunduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Osman B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.