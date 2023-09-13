(Özel) Kamyon kamyon çöp çıktı...Evini temizlettirmek istemeyen kadın arka arkaya beddua yağdırdı

Bursa’da 70 yaşındaki kadının evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadının evi, yetkililer tarafından savcılık kararıyla temizlenirken, yaşlı kadın ihbar eden komşuları ve görevlilere arka arkaya beddua yağdırdı. O anlar kameraya yansırken, ev temizlenip ilaçlandıktan sonra sahibine teslim edildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 9. Vatan Sokak üzerinde 2 katlı müstakil bir evde kalan Nebibe Ç., yaşadığı evi çöplüğe çevirdi. Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi 70 yaşındaki kadını ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Uzun süre sonra yetkililer tarafından çıkarılan yaşlı kadın, eve tekrar girmek için uzun uğraş verdi. Fakat polis tarafından engellenen kadın, içeri giremeyeceğini anlayınca, bu kez görevini yapan memurlara ve ihbarcı komşularına arka arkaya beddua yağdırdı. O anlar kameraya yansırken, 2 katlı evden ise kamyon kamyon çöp çıktı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.