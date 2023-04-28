(ÖZEL) Kan merkezi olmayan Bilecik'te kan bağışında yoğun ilgi

Kan merkezi olmayan Bilecik’te vatandaşlar Eskişehir’den belirli günlerde gelen kan bağış aracına akın ederken, bir an önce yetkililerden Kızılay’a kan merkezi için bir yer tahsis edilmesini istediler.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan stokların azalmasının ardından Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından harekete geçildi. Kette bir kan merkezi olmasından dolayı Eskişehir’den getirilen kan bağış aracı Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi dün gün boyu kan aldı. 80 gönüllü kan verirken, kentte bir kan merkezi açılmasını istediler. Valiliğe Kızılay’a bir yer tahsis etmesini isteyen vatandaşlar kan bağışının da önemine değindiler.

"İnsanları kan vermeye davet ediyoruz"

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, kan bağışının hayat kurtardığı söyleyerek, "Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı bulunan şubemizde her perşembe günü kan aracımız geliyor. Kan bağısı topluyoruz. İnsanları biz bu durumu sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. İnsanları kan vermeye davet ediyoruz, çünkü kan acil değil sürekli ihtiyaçtır bu bizim sloganımız. Hepimiz hasta olabiliriz ve kana ihtiyaç duyabiliriz. Bu konuda insanları şuurlu ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. İnsanlar sağlık alanında bir aracıya ihtiyaç duymamalı. Hastan var ameliyat olacak kan konusunda destek olur musunuz dememeli bizce. Bunu sürekli hale getirmeliyiz ve kimse kan ihtiyacı için birilerini aracı olarak kullanmamalı. İnsanlara bu şuuru aşılarsak bence sistem çok daha sağlıklı işler ve hiçbir zaman sıkıntı yaşamayız. Söylediğim gibi kan acil değil sürekli ihtiyaç. Biz bütün Bilecik halkını kan bağışına davet ediyoruz her perşembe günü" dedi.