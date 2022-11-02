(Özel) Kazdağları'ndaki yangını işte böyle söndürdüler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’ndaki yangının söndürülmesinde görev yapan ve ’ateş pervaneleri’ olarak adlandırılan yangın söndürme helikopterlerinin sezon boyunca korkusuzca gerçekleştirdiği zorlu mesaileri görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kiralanan yangın söndürme helikopterleri teşkilatın orman yangınlarındaki en büyük silahları arasında yer alıyor. Son olarak Kazdağları’nda çıkan orman yangınlarında kara ekiplerinin ulaşamadığı noktalara Mi-8 tipi helikopterler başarılı bir operasyon yaparak yangını kısa sürede kontrol altına alınmasını sağladılar.

Ateş pervaneleri yüksek hızları, güçlü manevra kabiliyetleri ve isabetli su atışları ile orman yangınlarının söndürülmesinde büyük rol oynuyor.

Ateş pervanelerinin yangın ile mücadele görüntülerinde zaman zaman alevlere metreler kala uçuş yapmaları, yoğun duman içinde neredeyse sıfır görüşte uçuş yapmalarının yanı sıra her ortamdan su alarak yangına hızlı bir şekilde müdahale etmeleri görünüyor. Ayrıca ateş pervanelerinin tecrübeli pilot ve uçuş ekipleri yangın bölgesinde rüzgarlar ve alevlerin oluşturduğu türbülanslar ile de mücadele etmek zorunda kalıyorlar.