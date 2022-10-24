(Özel) Kış yaklaştı işleri 2 kat arttı

Bu yıl artan mont ve kaban fiyatları vatandaşları kuru temizlemecilere yönlendirdi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar mont ve kabanlarını yıpranmadan temizletmek için kuru temizlemecilerin yolunu tuttu. Bursa’da faaliyet gösteren kuru temizlemecilerin işleri Ekim ayında 2 kat artıyor. Bu yıl mont ve kaban fiyatlarının geçen yıla oranla 2-3 kat artması sebebiyle vatandaşlar yeni almak yerine geçen yıldan kalan montlarına yöneldi. Mont ve kabanların yıkanırken yeniliğinin bozulmaması için kuru temizlemecilere yoğun ilgi gösterdi. İşleri artan iş yeri sahipleri yoğun tempoda çalışıyor. Kuru temizlemeciler mont ve kabanları 70 ila 130 lira arasında değişen fiyatlarla temizliyor.

Bursa’da 40 yıldır kuru temizlemecilik yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Her yıl bu aylarda işlerimiz 1 ay boyunca artıyor. Bu yıl yoğunluk daha fazla kış öncesi vatandaşlar mont ve kabanlarını bize getirip temizletiyor. Kuru temizlemede temizlenen ürünler yıpranmıyor. Petrolden elde edilen özel bir sıvıyla temizlik yapıyoruz. Bu ürün çok pahalı 200 litresi 28 bin lira. Bu ürün kiri temizleyip ürünleri yıpratmıyor. "Ürünlerim yıpranmasın" diye düşünen vatandaşlar bizi tercih ediyor. Mont ve kaban temizleme ücretleri 70 ila 130 lira arasında değişiyor" dedi.

Mont ve kabanlarını kış öncesi kuru temizlemeye getirdiğini belirten vatandaşlar, "Bu şekilde temizlendiğinde ürünlerimiz yıpranmıyor. Bizde geçen yıldan kalan ürünlerimizi bu yılda giymek için temizletmeye getirdik" şeklinde konuştu.