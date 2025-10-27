Özel kız çocukları için ilk yerli kaynak: 'Özel Günümdeyim - Özel Kızlar Büyüyor'

Özel kız çocukları için rehber olacak ilk yerli kaynak "Özel Günümdeyim-Özel Kızlar Büyüyor" kitabı hazırlanarak satışa sunuldu. Kitabın her sayfası, çocukların kendilerini rahat hissetmeleri, bedenlerini tanımaları ve güvenli davranışlar geliştirmeleri için tasarlandı.

Özel eğitim uzmanı Hülya Öcal ve Doç. Dr. Zehra Atbaşı tarafından özel kız çocukları için rehber niteliği taşıyacak "Özel Günümdeyim - Özel Kızlar Büyüyor" kitabı hazırlandı. Özel çocuklarla çalışan iki kadın, kız çocuklarına yön gösterecek bir kaynağın eksikliğini fark ederek yola çıktı. Kitapta, temizlik, hijyen, beden bakımı, kişisel özen, arkadaşlık ilişkileri, dijital güvenlik ve istismardan korunma yolları anlatıldı. Görseller, etkinlikler ve günlük yaşamdan örneklerle desteklenen kitap, özel kız çocuklarının somut öğrenme biçimlerine uygun olarak hazırlandı. Her sayfası, çocukların kendilerini rahat hissetmeleri, bedenlerini tanımaları ve güvenli davranışlar geliştirmeleri için özenle tasarlandı. Yabancı kaynakların kültürel farkları nedeniyle eksik kaldığı bu alanda kitap, Türk kültürüne, aile yapısına ve değerlerine uygun sıcak bir anlatım sunuyor. Kitap, hem çocukların hem de ailelerin aynı dili konuşabilmesini sağlıyor ve utanmadan, çekinmeden, sevgiyle konuşmanın yollarını açıyor. Hazırlanan kitap, çeşitli platformlarda satışa sunuldu.

"Kalpten başlayan yolculuk, bugün binlerce özel kız çocuğuna ulaşacak bir rehbere dönüştü"

Kitabın hazırlanması sürecine ilişkin konuşan Hülya Öcal, "İhtiyacımıza uygun bir kitap bulamayınca kendi kızlarımız, kendi öğrencilerimiz için yazmaya karar verdik. Zehra Hocamla paylaştığımda, o da aynı heyecanı duydu. Böylece kalpten başlayan bu yolculuk, bugün binlerce özel kız çocuğuna ulaşacak bir rehbere dönüştü" dedi.