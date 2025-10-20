Özel kreşin öğretmeni çocuğa felaketi yaşattı: İddiaya göre öğretmen çocuğun kolunu ısırdı

Edirne’de özel bir gündüz bakımevinde uyuyakalan 3 yaşındaki öğrenciyi, iddiaya göre öğretmeni ısırarak uyandırdı. Çocuğun kollarında morlukları gören aile, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.