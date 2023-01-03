(ÖZEL) Lapseki çatısında elektrik üretilecek kapalı pazaryerine kavuşuyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 12 bin 500 metrekare alanda 527 perona sahip kapalı pazaryerinin çatısına kurulacak güneş panelleri, 1.2 megavat elektrik üretecek. Elde edilecek belediyenin elektrik katı atık ve arıtma tesislerinin enerjisini karşılayacak. Kapalı pazaryerinde sona gelindiğini belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Kapalı pazaryerini çok yakın zamanda hem pazar esnafımızı, hem de Lapsekili vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız" dedi.

Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşık bir yıl önce ihalesi sonrası yer teslimi yapılan kapalı pazaryeri için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bir ay içinde açılması planlanan kapalı pazaryeri 12 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. 10 bin 400 metre kapalı alanda 527 peron bulunuyor. Kapalı pazaryerinde sebze, meyve, balıkçı ve giyim peronları olacak. Çevre düzenlemesi yapılacak olan kapalı pazaryeri çatısına kurulacak güneş panelleriyle 1.2 megavat enerji üretimi sağlanacak. Elde edilecek elektrik belediyenin katı atık ve arıtma tesislerinin enerjisini karşılayacak.

Kapalı pazaryerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, kapalı pazaryerinde artık sona doğru geldiklerini belirterek, “Kapalı pazaryeriyle ilgili çalışmalar şu anda çevre düzenlemesiyle devam ediyor. Kapalı alan bölümü hemen hemen bitti diyebiliriz. Sadece sonradan iş artışıyla ilave ettiğimiz bazı çalışmalar yapılıyor. Sonrasında kapılar takılacak. İdari bina tamamlandı. Artık çok yakın zamanda hem pazar esnafımızı, hem de Lapsekili vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Sona geldik diyoruz ama inşallah bir ay içerisinde açmış oluruz diye düşünüyorum. Toplamda 12 bin 500 metrekare alan da 10 bin 400 metrekare kapalı alan olan 527 tane peronu olan yaklaşık 313 tane sebze, meyve ve 7 tane balıkçı peronu olup, diğer bölümleri de giyim olan sonradan ilave ettiğimiz çiçekçilere ve fidancılara da ayıracağımız bölümler olacak. Toplam 527 peronumuz var. Gerçekten Lapseki gibi bir ilçe için nüfusumuza göre yeterli bir pazaryeri olduğunu düşünüyorum. Kapalı pazaryerindeki peronların yüzde 75’i satıldı. Kalan peronlarda önümüzdeki günlerde ihalesi yapılıp, satılacak” dedi.

Çatısında elektrik üretilecek

Kapalı pazaryerinin bir özelliği daha olacağını da ifade eden Başkan Eyüp Yılmaz, “Kapalı pazaryerinde Güneş Enerjisi Sistemi olacak. Lapseki Belediyesi’nin kullanacağı elektriği kapalı pazaryeri çatısına kurulacak olan güneş panelleriyle üretmeyi planlıyoruz. Bu projede de artık sona gelindi. Çok yakında bu projeye de başlanacak. Ama tabii ki önceliğimiz kapalı pazaryeri, kış dönemine geldik. Yağmurlar başlamadan bir an önce açılması için uğraşıyoruz. İnşallah kısa zamanda da Lapseki halkının, pazarcıların ve esnafın hizmetine kapalı pazaryerini sunmuş olacağız” diye konuştu.