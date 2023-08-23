(Özel) Leyleklerin göç yolculuğu... Bursa semalarında görüntülendiler

Göç yolculuğuna çıkan leylekler Bursa semalarında gökyüzünü doldurdu. Birbirleri ile uyumlu bir şekilde uçan leylekler ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

(Özel) Leyleklerin göç yolculuğu... Bursa semalarında görüntülendiler
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Göç yolculuğuna çıkan leylekler Bursa semalarında gökyüzünü doldurdu. Birbirleri ile uyumlu bir şekilde uçan leylekler ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yaz mevsimini geçiren leylekler, Afrika’ya doğru yola çıktı. Özellikle Uluabat ve leylek köyü Gölyazı ve Eskikarağaç’ta konaklayan leylekler dönüşe geçti. Bursa semalarında birbirine uyumlu bir şekilde uçan binlerce leylek ortaya masalsı görüntüler çıkardı. O anları gören vatandaşlar telefonlarına sarılıp, leyleklerin dans edercesine uçuşunu kaydetti.

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