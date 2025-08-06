(Özel) Marmara Adası açıklarında kaybolan Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanan ve kendisinden haber alınamayan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerince Marmara Denizi'nde yapılan aramalar görüntülenirken, henüz Yukay'a ait bir iz bulunamadı.

(Özel) Marmara Adası açıklarında kaybolan Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Marmara Denizi’nde teknesi parçalanan ve kendisinden haber alınamayan iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik ekiplerince Marmara Denizi’nde yapılan aramalar görüntülenirken, henüz Yukay’a ait bir iz bulunamadı.

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait lüks yat ikiye ayrılmış halde bulunmuş; tek başına denize açılan Yukay’a ulaşılamamıştı. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci gününde de zorlu hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.

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Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere yola çıkan Mazu Yachts’ın sahibi Halit Yukay’dan haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama başlatmıştı. Yapılan taramalarda, Yukay’a ait yat Marmara Adası Asmalı Topaç mevkii açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dalgalı deniz ve olumsuz hava şartlarına rağmen arama faaliyetlerini hem deniz yüzeyinde hem kıyı şeridinde sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, arama çalışmalarına destek ekiplerinin de katıldığı öğrenildi.