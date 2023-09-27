(Özel) Marmara Denizi için büyük adım

Marmara Denizi’nde biyolojik çeşitliliği arttırma adına yapılan çalışmalardan birisi olan yapay resif projesinde, binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapacak resifler Marmara’nın suları ile buluştu. Balıkesir Üniversitesi’nin geliştirdiği ve yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştığı projede sona gelindi ve yapay resifler Marmara Adası açıklarına bırakıldı.

Marmara Denizi’nde balık varlığı ve çeşitliliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü çalışma ile Balıkesir’in Marmara Adası’nda bulunan Gündoğdu Köyü yakınındaki koya yapay resifler bırakıldı. Korozyona uğramayacak özel bir maddeden yapılan resifler sponsor bir firma tarafından itina ile hazırlanırken, yaklaşık 300’e yakın resif gemide bulunan vinç yardımı ile Marmara’nın suları ile buluştu. Balıkesir Üniversitesi’ni Doç Dr. Dilek Türker ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğdubay’ın temsil ettiği resif projesinde sulara gömülen resifler sualtı kamerası ile de izlenerek zemine uygun şekilde oturması sağlandı.

Marmara Denizi’ndeki biyolojik çeşitliliği ve balık varlığını arttıracak projede atılan resif adımı ise kameralarca dakika dakika kaydedildi.