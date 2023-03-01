Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilen destek tutarları artırıldı

Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim destek tutarlarında artış yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ çerçevesinde, organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarlarında artışa gidildi. Buna göre, söz konusu destek tutarları şöyle oldu:

Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 12 bin 86, bilişim teknolojilerinde 11 bin 440, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 15 bin 298, elektrik elektronik teknolojisinde 18 bin 335, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 17 bin 801, gemi yapımında 18 bin 335, gıda teknolojisinde 15 bin 962, kimya teknolojisinde 17 bin 514, laboratuvar hizmetlerinde 12 bin 86, makine teknolojisinde 16 bin 669, makine ve tasarım teknolojisinde 17 bin 940, matbaa teknolojisinde 15 bin 577, metal teknolojisinde 17 bin 514, mobilya ve iç mekân tasarımında 15 bin 835, moda tasarım teknolojilerinde 13 bin 226, motorlu araçlar teknolojisinde 19 bin 167, plastik teknolojisinde 17 bin 618, tasarım teknolojilerinde 12 bin 86, tekstil teknolojisinde 16 bin 688, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 15 bin 577, uçak bakımda 15 bin 298 ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde 19 bin 167 lira.

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şu şekilde belirlendi:

Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 11 bin 63, denizcilikte 12 bin 72, elektrik elektronik teknolojisinde 12 bin 683, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 12 bin 72, gemi yapımında 12 bin 72, gıda teknolojisinde 11 bin 322, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 10 bin 54, inşaat teknolojisinde 11 bin 63, kimya teknolojisinde 11 bin 866, makine teknolojisinde 12 bin 683, makine ve tasarım teknolojisinde 12 bin 113, motorlu araçlar teknolojisinde 13 bin 62, radyo televizyonda 11 bin 213, tarımda 13 bin 62, tasarım teknolojilerinde 8 bin 582, uçak bakım alanında 11 bin 63 ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde 13 bin 474 lira.

Tebliğ, Şubat 2023 ve Haziran 2023 taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.