(ÖZEL) Metroda tartıştığı kadın yolcuya vuran şahsa vatandaş tepkisi

Yenikapı-Hacıosman seferi yapan M2 metro hattında iddialara göre bir şahıs, tartıştığı kadın yolcuya yumruk attı. Yumruk atan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında M2 Metro hattının Şişli Mecidiyeköy mevkiinde meydana geldi. İddialara göre metroda Yenikapı yönüne doğru yolculuk yapan erkek şahısla bir kadın bilinmeyen bir nednele tartıştı. Tartışma sonucu erkek, kadın yolcuya saldırarak yumruk attı. Olayı gören vatandaşlar saldırgan şahsı metro kapısına önüne çekerek kadından uzaklaştırdı. Şişli-Mecidiyeköy durağına gelindiğinde saldırgan şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şahıs, araya giren vatandaşlar sayesinde metro bankının altına sığınarak linçten kurtuldu. Saldırgan adama yönelik linç girişimi bir vatandaşın telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine metronun güvenlik görevlisi ve polis ekipleri çağrıldı.