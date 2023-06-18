(Özel) Motosikletin içinden 1 metrelik yılan çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir motosikletin içine yılan girdi. 2 saatte kimsenin çıkaramadığı yılanı ilçede kebap işi yapan bir vatandaş su dökerek çıkardı.

İznik Topkapı Mahallesi üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan bir vatandaş motosikletine yılan girdiğini gördü. Bunun üzerine motosikleti park eden sürücü yılanın çıkmasını bekledi. Yılan 2 saat süren çalışma ile çıkarılmadı. İlçede kebap ustası olan Ayhan Türk yoldan geçerken durumu fark etti ve yılanı su ve ince ağaç dalı eşliğinde çıkarmayı başardı. 1 metrelik yılan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.