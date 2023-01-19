Özel Müzeler Çalıştayı Altındağ'da yapıldı

Özel müzelerin gelişimi, yaygınlaştırılması ve sorunlarının değerlendirildiği “Ankara Özel Müzeler Çalıştayı” Altındağ’da gerçekleştirildi.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen “Ankara Özel Müzeler Çalıştayı”nın ev sahipliğini Altındağ Belediyesi yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen “Ankara Özel Müzeler Çalıştayı”, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yaptı. 58 özel müzenin temsilcilerinin katıldığı çalıştayda müzeler, müzecilik ve özel müzelerle ilgili konu başlıkları ele alındı.

“Ankara’nın en özel ve en değerli müzeleri Altındağ’da yer alıyor”

Yaptığı konuşmada, Altındağ’ın müze ve müzecilik alanlarında başı çektiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı, “İlçemizde pek çok değerli müzeye ev sahipliği yapıyoruz. Ankara’nın en özel, en değerli müzeleri Altındağ’da yer alıyor. Devletimize ait olan müzelerin yanında, çok fazla da özel müzemiz var. Hem belediyemize ait olan müzeler, hem işbirliği yaptığımız kurumlarla birlikte açılan müzeler, hem de özel teşebbüslerin bölgemizde açtığı müzelerle birlikte Altındağ’da müzelerin sayısı gün geçtikçe artıyor” dedi. Başkan Balcı “Yakın zamanda kapılarını ziyarete açtığımız Hacı Bayram Veli Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve çok yakında açmayı planladığımız Sığınak Müzesi sadece Altındağ için değil, Ankara için de çok büyük kazanç Altındağ Belediyesi olarak ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri, gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne gelirse yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.