Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Silivri Anadolu Lisesi Yetkilileri Başkan Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti

Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Silivri Anadolu Lisesi kurucu ortağı ve öğretmenleri Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçedeki eğitim çalışmaları üzerine konuşuldu. Başkan Balcıoğlu, Silivri'deki gençlerin en iyi eğitim imkanlarına kavuşmaları adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini, eğitim alanındaki çalışmaların süreceğini açıkladı. Eğitim alanında Silivri Belediyesi olarak tüm dernek ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya açık olduklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, ilçedeki okulların gelişimine katkı sağlayan tüm öğretmenlere ve eğitimcilere teşekkür etti.