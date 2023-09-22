(Özel) O çalıyor, Bursa polisi affetmiyor...1 hafta arayla cezaevine giren şüpheli kamerada

Bursa’da yankesicilik suçundan cezaevine giren kişi, 1 hafta sonra tekrar yankesicilik suçundan cezaevine girdi. Otobüs durağında 57 yaşındaki adamın parasını çalan ve o anlar kameraya yansıyan hırsız, sokak timlerince takip sonucu yakalandı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir durakta otobüs bekleyen Mehmet Ş., (57)’nin yanına 1 hafta önce yankesicilik suçundan cezaevine giren L.E ve arkadaşı S.E yanaştı. S.E mağdur adam ve çevredekilerin dikkatini dağıtırken, akıllanmayan şüpheli L.E ise elindeki gömleği siper ederek yaşlı adamın cebindeki yüklü miktar parayı aldı. Otobüsten indikten sonra parasının olmadığını fark eden Mehmet Ş., durumu polise bildirirken, yanına durakta beklerken, iki kişinin yakın temas ettiğini ifade etti. İfade üzerine yola çıkan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekibi, şüphelilerin yakalanması için 100’ün üzerinde güvenlik kamerası inceledi. Şüpheli ve arkadaşını adım adım takip eden Bursa Polisi şüphelileri yaptıkları operasyonla yakaladı. İşlemleri tamamlanan L.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.E ise serbest bırakıldı. Uslanmaz şüphelinin hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı.

L.E.’nin bir hafta önce cezaevinden çıktığı ve yeniden cezaevine girdiği bildirildi.