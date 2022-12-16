(ÖZEL) O yarışma sonrası Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un türbesine ziyaretçi akını

Bilecik’te bulunan Osmanlı Devletin manevi kurucu Şeyh Edebali’nin kızı, devletin kurucusu Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun türbesinin ziyaretçi sayısı, son günlerde ekranlara gelen birçok program sebebi oldukça arttı.

Bala Hatun’un kabri, Bilecik’teki Şeyh Edebali türbesi içinde yer alıyor. Önceki gün ATV ekranındaki Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 milyonluk soruya ulaştı. Soru ise ’Hangisi Dede Korkut Hikâyelerindeki karakterlerden biri değildir?’ oldu. Şıklarsa ise; Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek ve Bayındır Han idi. Bu soru karşısında Batu Alıcı yarışmadan çekildiğini açıklayarak, 400 bin TL kazandı. Sorunun cevabının Bala Hatun olduğu söyleyen sunucu Kenan İmirzalıoğlu, kendisinin Şeyh Edebali’nin kızı Osman Gazi’nin hanımı olduğu söyledi. Ardından Şeyh Edebali ile Osman Gazi arasından geçen ve Kutlu Çınar’ rüyası olarak adlandırılan rüyayı anlatan İmirzalıoğlu, yarışmacıya teşekkür etti. Bu olayın ardından Şeyh Edebali türbesi içindeki Bala Hatun kabrini ziyaret edenlerin sayısı arttı.

"Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret edenler artık ’Bala Hatun’un türbesinin nerede’ diye soruyor"

Türbedeki ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış olduğunu anlatan Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, "Osmanlı tarihine de ışık tutmuş olan Bilecik, bugün evlerimizde izlediğimiz televizyon kanallarında Osman Gazi, Ertuğrul Gazi dizilerinde ilimizi tanıtma noktasında üst seviyelere çıkmaktadır. Bu hafta da ATV ekranlarında yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında da başarı elde etmiş olan Batu Alıcı buradan tebrik etmek istiyorum. Kenan İmirzalıoğlu’nun sormuş olduğu soru, Bilecik’imizi tanıtma noktasında da turizm açısından da bizlere destek olmuştur. 1 milyonluk soru şöyleydi; ‘Hangisi Dede Korkut masallarındaki karakterlerden birisi değildir?’ sorusunun cevabı da Bala Hatun’du. Bugün ilimizi ziyarete gelen misafirlerimizde yine Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret etmekle beraber burada bulunan Bala Hatun türbesini de sık sık ziyaret etmeleri de yine turizm açısından çok büyük destek olmuştur. Kenan beyinde kutlu çınar rüyasını o sahnede anlatmasından dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Yarışma sonrasında da sık sık ziyarette bulunan misafirlerimiz burada Şeyh Edebali Hazretlerini ziyaret etme esnalarında da bu yayından sonra da Bala Hatun’un türbesinin nerede olduğunu sorarak buradaki ziyaretlerini üst seviyeye çıkmasından da memnunuz" dedi.

"Kutlu rüyada Osmanlı Devleti’nin kurulmasını müjdelenmiş"

Beyce, açıklamasının devamında, "Şeyh Edebali Hazretleri’nin dergâhına da sık sık ziyaret eden Osman yine bir gün ziyaretleri esnasında yorgun olduğunu anlayan Şeyh Edebali Hazretleri, ’Oğul yorgunsun bu akşam dergâhımızda sizleri misafir edelim’ der. Osman Gazi’de bu teklifi kabul eder. Kendisine ayrılmış olan odaya geçip ayaklarını uzatıp dinlenmek ister fakat bakar ki duvarda asılı Kuran-ı Kerim’i görünce peygamberimize ve Müslümanlığa sonsuz hürmetinden dolayı da ayaklarını uzatıp uyumak istemez. Kuran-ı Kerim’i eline alır ve 6 saat boyunca okuduğu söylenmektedir. Tabi ki sabaha karşı uykuya dalar kalır. Sabah uyandığında rüyasında Şeyh Edebali Hazretleri’nin göğsünden çıkan bir ay parçası yükselir, yükselir, yükselir ve dolunay vaziyetini alır. Tekrar o ay parçası Osman Gazi’nin göğsüne girer. Osman Gazi’nin karnından çıkan bir çınar ağacı büyür büyür, büyür, dalları ve kökleri tüm dünyayı sarar. Gölgesinin altında İ’lâ’yı Kelimetullah uğruna mücadele eden insanlar toplandığını görür. Tabi ki bu rüya önemli bir rüyadır onun için. Hemen Şeyh’ine anlatması gerekir. Sabah abdestini yenileyip sabah namazını eda ettikten sonra Şeyh’in huzuruna geçer. Rüyasını anlatır. Şeyh Edebali Hazretleri de rüyayı şu şekilde yorumlar; ’Müjdeler olsun Ey Oğul, senin ve senin soyundan gelecek nesle Allah’u Teâla bir beylik bir devlet bir imparatorluk bahşetmiştir. Benim göğsümden çıkan ay parçası kızım Bala Hatun helalindir’ diyerek o kutlu rüyayı orada Osmanlı Devleti’nin kurulmasını müjdelemesini vermiş diyebiliriz" dedi.

"Kenan İmirzalıoğlu ve yarışmada başarı gösteren Batu Alıcı ile kıymetli ailesini Bilecik’te davet ediyoruz"

Engin Beyce, son olarak, "Bu topraklarda Şeyh Edebali Hazretleri, Osman Gazi, Bala Hatun, at sürüp kılıç kuşanmışlardır. Tabi ki dedesi gibi Osman Gazi ile Bala Hatun’un evladı Alaeddin, dedesinin gittiği yoldan giderek ilim ve fıkıh derslerini vermeye devam etmiştir. Son olarak da Ertuğrul Gazi’nin teri, Şeyh Edebali Hazretleri’nin gözünün feri, Osman Gazi’nin, Bala Hatun’un ayak izlerinin bulunduğu şanlı Osmanlı Devleti’nin kurulduğu bu topraklardan tüm dünyaya, tüm Müslüman âlemine selam olsun. Biz Bilecik Valiliği olarak da Kenan İmirzalıoğlu ve yarışmada başarı gösteren Batu Alıcı ve kıymetli ailesini Bilecik’te ağırlamaktan, Bilecik’imizin tarihini ve kültürünü burada yaşatmak adı altına kendilerini Bilecik’e davet ediyoruz.

"Bala Hatun adını duyduğum için de çok merak ettim ve ziyarete geldim"

Batman’dan Bilecik’e gelen ve o yarışma programı izleyen Bahar Aktaş ise, "Batman’dan geliyorum buraya. Kenan İmirzalıoğlu programını izledim ve Bala Hatun adını duyduğum için de çok merak ettim ve ziyarete geldim. Hepinizin gelmesini tavsiye ederim" dedi.