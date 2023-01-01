Özel okul şikayetleri tüketici derneklerinin gündeminde

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, son aylarda sıkça özel okulların velilerden ek ücret talebi konusunda şikayetler geldiğini belirterek, böyle bir mağduriyet durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

BTD Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, özel okulların velilerden talep ettiği ek ücretlere dikkat çekti. “Son aylarda özel okul ücretleri ile ilgili velilerimizin başvuruları bulunuyor” diyen Yılmaz, “Özel okullar eğitim-öğretim yılının 10 ay öncesinden kayıt açar. Öğrenci velileri de artan maliyetlerden etkilenmemek için indirimli fiyatlardan yararlanmak için çocuklarını özel okullara kaydeder. Ancak kayıttan 10 ay sonra peşin eğitim-öğretim ücretlerini ödemelerine rağmen okul yöneticileri gerek eğitim öğretim ücreti adı altında, okul kıyafetleri, servis ücretleri, yemek masrafları üzerinden ek ücret talep ediyor. Sözleşmeye aykırı yapılan bu taleplerin hukuka uygun olmadığını ve tüketicinin hakkının korunması hakkındaki kanunun 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına da aykırı olduğunu bilhassa belirtmek istiyoruz. Taraflar sözleşmenin gerekliliğini yerine getirmek zorundadır” dedi.

Yüzde 36’dan fazla zam yapılamayacağını ifade eden Yılmaz, “Eğer veliler o ücreti 10 ay önceden ödemeselerdi, bugün özel okulların talep ettiği 5-10 bin lira arasında artan farkı zaten ödedikleri ücretten sağlayabilirlerdi. Bu nedenle tahsil edilen haksız ücreti gerek derneğimize, gerek Tüketici Hakem Heyetine başvurarak geri isteme haklarının olduğunu tüketicilerimiz bilmeli. 2022-2023 yılında uygulanan zam bir önceki yılın fiyatının yüzde 36’sının üzerindeyse buna itiraz edebilirler. Ya da ön kayıt olarak ödedikleri sözleşme fiyatı üzerinden fark talep edilmesi halinde velilerimiz bize ve hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerini engelleyebilirler. Tüketicilerimiz bilsin ki sahipsiz değiller. Tüketici dernekleri olarak biz her türlü yardımı yapıyoruz. Haksızlığın, hukuksuzluğun Bağdat’tan değil yargıdan döneceğini umuyoruz” diye konuştu.

Velilerin hakkını arama noktasında çocuklarını mağdur etmemek için geri adım attığını söyleyen Yılmaz, “Özellikle karşılaştığımız bir durum daha var. Veliler, bu mağduriyetleri çocukları zarar görmesin diye dile getirmeyebilirler. Ama sonuçta burada bir haksızlık varsa dile getirilmeli. Velilerin ön kayıt sırasında bütün ihtimaller üzerinde görüş bildirmelerini, ek ücret alınmayacağına dair garanti istemelerini istiyoruz” dedi.