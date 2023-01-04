Özel okulların zam oranı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Özel okul ücretleri hakkında, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene TÜFE'yi baz alacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Karar yarından itibaren uygulamaya konacak" dedi.