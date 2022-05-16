Özel Olimpiyatlar'da 3 madalya

28 Ülkeden 450'yi aşkın sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Avrupa Oyunları'na 14 sporcu ile katılan Türkiye, bowling tek kadınlarda 1 gümüş, tek erkeklerde ise 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

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  • 16.05.2022 10:38
  • Güncelleme: 16.05.2022 13:41
Özel Olimpiyatlar'da 3 madalya
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) sporcuları Malta’da düzenlenen ve 28 ülkeden 450’yi aşkın zihinsel engelli sporcunun yarıştığı Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları’nda günü 1 altın ve 2 gümüş madalya ile kapattı. Bowling tek kadınlarda Çağla Boyvadoğlu gümüş madalya kazanırken, Çiğdem Geçit 4.’lük kürsüsüne çıktı. Tek erkeklerde ise İsmet Işım altın, Mevlüt Kalkan ise gümüş madalya gururu yaşadı.

Oyunların açılışına katılan TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı, sporcuların kaldığı otele yaptığı ziyarette madalya kazanan sporcuları kutladı, atletizm ve masa tenisi dallarında yarışacak sporculara da moral verdi. Sabancı, dernek olarak özel sporcuları desteklemeye devam edecekleri belirtirken, bu yolda toplumun tüm kesimleri ile sürdürdükleri işbirliğini en üst seviyeye taşıyacaklarının da sözünü verdi.

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İHA

SHA Editör
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