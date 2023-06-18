Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları, Berlin'de başladı

Almanya’nın ev sahipliğinde Berlin’de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları, görkemli açılış töreninden sonra resmi olarak başladı. Özel Olimpiyat Oyunları’na aralarında Türkiye’nin de dahil olduğu 190 ülkeden 7 bin sporcu mücadele ediyor.

Berlin Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda Erkekler Yüzme branşında ilk müsabakalar yapıldı. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nın ilk sevindirici haberi yüzmede geldi. Kübra Esen, 100 metre serbestte 1:21.73’lük derecesiyle serisinde ilk sırayı alarak adını yarı finale yazdırdı.

Atletizmde durarak uzun atlamada Ayşe Başaran, yarı finalde 1.86 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Alper Aydoğdu ise 2.33 metre atlayarak kendi serisinde üçüncü sıradan finale yükselmeyi başardı.

Günün bir diğer mücadelesinde kadınlarda karma Bocce takımı Gruplama müsabakasında Ukrayna ile karşılaştı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkanı Dilek Sabancı karşılaşmayı izleyerek özel sporculara destek verdi.