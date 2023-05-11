Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları, Keşan'da yapıldı

Aralarında depremzede ailelerin çocuklarının da bulunduğu zihinsel engelli sporcular, Keşan Belediyesi ve TÖSSED’in düzenlediği Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları’nda yarıştı.

Edirne’nin Keşan ilçesi, Özel Olimpiyatlar Marmara Bölge Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen’in ev sahipliğinde gerçekleşen oyunlarda İstanbul ve Keşan’dan 3 olmak üzere Edremit, Kırklareli, Lüleburgaz, Çınarcık, Yalova ve Bursa’dan toplam 12 Özel Eğitim Okulu’nda öğrenim gören 150 sporcu yarıştı. Aralarında deprem ile sarsılan illerden gelip, Marmara bölgesine göçen ailelerin çocuklarının da bulunduğu sporcular, iki gün boyunca atletizm, futbol, basketbol, yüzme ve bocce branşlarında madalya mücadelesi verdi.

TÖSSED’i Tamer Oyguç temsil etti

Açılış törenine Türk basketbolunun efsanelerinden TÖSSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Çıdal da katıldı. Törende sporculara başarı dileyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özel sporcuların 17-25 Haziran tarihleri arasında Berlin’de yapılacak olan Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nın provasını ilçelerinde yapmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Helvacıoğlu: "Desteğimiz artarak sürecek"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, özel bireylerin spor yolu ile toplumsal yaşama kazandırılması için 40 yıldır uğraş veren TÖSSED’in her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Gençlerimizin geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Umuyorum ki Dünya Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek özel sporcularımızı da Keşan’dan Berlin’e yolcu ederiz" diye konuştu.

Ayrıca iki gün süren organizasyona Keşanlı sporseverler büyük ilgi gösterirken, şampiyona boyunca özel sporculara, ilçe halkının oluşturduğu 60 kişilik gönüllüler hizmet verdi.