Özel Olimpiyatlar Türkiye & Çukurova Üniversitesi Dayanışma Oyunları sona erdi

Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Çukurova Üniversitesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen Dayanışma Oyunları, 17-18 Ekim tarihinde Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Adana’da düzenlendi.

Özel Olimpiyatlar Türkiye, Dayanışma Oyunları projesi kapsamında depremden etkilenen illerde yaşayan özel gereksinimli bireyleri bir araya getirerek, spor yoluyla iyileşmelerini sağlamayı hedefledikleri bir organizasyona imza attı.

Lütfullah Aksungur Spor Salonu’nda açılış töreniyle gerçekleşen bu organizasyonda, 200 özel ve partner sporcu, 100 gönüllü ve 66 antrenör olmak üzere toplamda 366 kişilik bir katılım sağlandı. Oyunlara antrenörler, öğretmenler ve doktorların yanı sıra Çukurova Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden 100 kişilik gönüllü ekip de destek verdi. Özel sporcular atletizm, yüzme, futbol, basketbol ve bocce müsabakalarında yaşıtlarıyla beraber yarışmanın ve madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadılar.

Dayanışma Oyunları’nda spor müsabakalarının yanı sıra uzman hekimler tarafından ‘Sağlıklı Sporcu Taramaları’ da gerçekleştirildi. Taramalarda, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 50 gönüllü öğrenci yer aldı. Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlknur Tanboğa ve Uzm. Dr. Gizem Aktepe Güler’in önderliğinde diş ve genel sağlık taramaları gerçekleştirildi. Ayrıca Meme Kanseri Farkındalık Haftası’na Prof. Dr. İlknur Tanboğa ve gönüllü öğrenciler tarafından sporcuların ailelerine bilgilendirmeler yapıldı.