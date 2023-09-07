(Özel) Ölüm teğet geçti… Aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

Bursa’da park halindeyken yola çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan sürücü, az kalsın kıraathanede çay içen vatandaşları eziyordu. Ölümle burun buruna gelen vatandaşların yaşadığı şok kameralara anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Park halinde bulunan servis minibüsü, sürücüsü tarafından olduğu yerden çıkarılırken, o esnada cadde üzerinde hızla seyreden hafif ticari araç sürücüsü minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Bir anda kıraathanede çay içenlerin üzerine doğru ilerleyen hafif ticari araç; sürücünün son anda yaptığı refleks ile elektrik trafosuna çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza kameraya anbean yansıdı.

Kıraathanedeki vatandaşlar büyük şok yaşarken, olayda ölen olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.