(Özel) Örümcek ağları bağlamıştı...Başkan o camiye sahip çıktı

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başşehri Yenişehir’de Orhangazi tarafından yapılan ilk cami olan Nilüfer Hatun Cami ilgisizlikten kurtuldu. Caminin her yerini örümcek ağları istila ederken, ihbar üzerine devreye giren Yenişehir Belediye Başkanı, camiyi özel ekiple temizletti.

Yenişehir’e bağlı Yarhisar köyünde bulunan Osmanlı döneminin ilk cami olan Nilüfer Hatun Cami’nin bakımları Yenişehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Köyde cami dışında Orhangazi tarafından yaptırılan çeşme bulunurken, Türkiye ve Avrupa’dan birçok ziyaretçi bu köye geliyor.

Yarhisar köyünde bulunan ve cami görevlisi bulunmayan cami ilgisizlik sebebiyle örümcek ağları ile kaplanmıştı.

Caminin temizlik ve bakımlarının yapılmadığını öğrenen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, devreye girip 5-6 kişilik ekiple camiyi temizletti.

Başkan Aydın, “İlçemizde bulunan bu tarihi caminin temizliklerinin yapılmadığını öğrenir öğrenmez arkadaşlarımız anında olaya müdahale etti. Caminin iç ve dış bakımları yapıldı. Eksiklikleri giderildi. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Yenişehir Belediyesi Yarhisar köyünde parke taşı kaldırım çalışmalarına devam ediyor.