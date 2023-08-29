(Özel) Otoyolda kilometrelerce tersten böyle gitti

İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir noktasında bir sürücünün ters şeritte süratle ilerlemesi faciaya davetiye çıkarttı.

(Özel) Otoyolda kilometrelerce tersten böyle gitti
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sina pırlanta
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İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir noktasında bir sürücünün ters şeritte süratle ilerlemesi faciaya davetiye çıkarttı.

İstanbul-İzmir Otoyolunda Balıkesir’e doğru seyreden araç sürücüleri adeta gözlerine inanamadı. İstanbul’a doğru akan trafiğin içinde ters yönde hızla ilerleyen bir araç saniye saniye kaydedildi. Yüreklerin ağza geldiği o anlarda vatandaşlar ilerleyen otomobili cep telefonları ile görüntuledi.

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