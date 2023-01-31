(Özel) Polisi görünce kazayı göze alıp böyle kaçtı...

Bursa’da trafik kontrolünde çok ilginç anlar yaşadı. Bir otomobil sürücüsü, trafik polisini görünce kazayı göze alıp ekipler önünü kesmesine rağmen geri manevra yaparak kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı. Alkollü bir sürücü ise cihaza üflememek için direndi. Başka bir sürücü ise aracının eksiğinin olduğu bile bile trafiğe çıktı. Basın mensubunu karşısında gören araç sahibi “Vallahi doğradılar” diye çekicinin üzerinde bağırdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde uygulama noktası kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü sürücülerin kabusu oldu. Hem kendi, hem de vatandaşların canını hiçe sayarak trafiğe çıkan kişiler ceza yememek için polis ekiplerine dakikalarca direndi.

Trafik kontrolüne takılmak istemeyen bir sürücü ise ekipler araçla önünü kesmesine rağmen geri manevra yaparken kazaya karıştı. Ne aracında oluşan hasara ne de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam eden araç sahibi 14 bin lira para cezası kesildi.

Diğer bir sürücü ise aracının eksiği olmasını bildiği halde trafiğe çıktı. Ekiplere yakalanan sürücü, basın mensubunu karşısında görünce çekicinin üzerine çıkarak “Vallahi doğradılar” diye isyan etti.

Cihaza üflememek için ekipleri uğraştıran bir sürücü ise 96 promil alkollü çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.