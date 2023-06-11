(ÖZEL) Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu 'İtalya Yıldızı Nişanı' ile ödüllendirildi

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, İtalya Büyükelçiliği tarafından ’İtalya Yıldızı Nişanı’ ile ödüllendirildi. Şövalye unvanı alan Mine Sofuoğlu, "İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve kendi alanında başarılı kimselere veriliyor" dedi.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden dolayı devlet madalyası ile ödüllendirildi. İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Sofuoğlu’na ’İtalya Yıldızı Nişanı’ takdim etti.

"Toplam 3 müzemizin koleksiyonunda yaklaşık 20 bin objemiz var"

Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk önemli müze hakkında bilgi veren Sofuoğlu, "Rahmi M. Koç Müzeleri aslında 3 ayrı müzemiz ve bir de kitaplığımız var bünyemizde. Müzenin tarihi 30 yıl öncesine dayanıyor. Müzemiz ilk kez 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçmiş. Şu anda bulunduğumuz yolun karşısında ’lengerhane’ bölümünde faaliyet göstermeye başlamış fakat tabii zamanla o alan bize yetmeyince şu an içerisinde bulunduğumuz 19. yüzyılda Osmanlı döneminde tersane olarak kullanılmış olan 14 farklı binadan oluşan bu kompleks restore edilmiş ve müzenin bünyesine katılmış. Müzemiz günümüzde 27 bin metrekarelik bir alana yayılmış vaziyette. Kısaca tanımladığımız gibi bir sanayi, endüstri müzesi ancak temel başlıkların endüstri, ulaşım ve iletişim tarihi ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 3 müzemizin koleksiyonunda yaklaşık 20 bin objemiz var. Temel olarak baktığımızda ulaşım, denizcilik, iletişim bilimsel aletler ve Atatürk bölümü gibi pek çok bölüm mevcut müze içerisinde. Bunun yanı sıra Ankara’da da bir müzemiz var. Orası da yine küçük bir hanın restore edilmesi ile başlamış 16. yüzyıl yapısı. Yıllar içerisinde 3 han restore ettik, müzemize kazandırdık. Ankaralılara ve tüm Türkiye’ye de. Orası da İstanbul müzemiz kadar büyük, yaklaşık 7 bin metrekareye yayılan bir tesis oldu. Bir diğeri de Ayvalık müzemiz, Cunda da bulunuyor. Tarihi bir kilisenin restore edilmesinden sonra yine bir sanayi müzesi olarak faaliyete geçti. Bir de kitaplarımız bulunuyor Cunda’da. Tüm müzelerimiz az önce saydığım gibi hemen hemen birbiriyle aynı konseptte, Sanayi Müzesi olarak adlandırılabilir. Çeşitli alt temalara sahip müzeler" şeklinde konuştu.

"Müzemiz bünyesinde pek çok İtalyan endüstri tarihine ışık tutan objeler var"

İtalya Yıldızı Nişanı’na layık bulunan Rami M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, "Her şeyden önce çok onur verici tabii ki. Hepimiz için çok anlamlı, hakikaten çok gurur verici bir ödül oldu. Tüm ekibimiz için. Başta şunu söylemeliyim kurucumuz Sayın Rahmi Koç’un uluslararası ve global vizyonu kendisinden öğrendiklerimiz çok büyük bir kazanım bizim için. Kendisine minnettarız. Ödüldeki en büyük etken Rahmi Bey’in bize kazandırdığı vizyondur. Müzemizden de görüleceği üzere uluslararası endüstri tarihini, endüstri mirasına sahip çıktığımızı çok rahat görebilirsiniz. Bunlardan bazıları da tabii ki İtalya’dan objeler. İtalya Yıldızı Nişanı İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve kendi alanında başarılı kimselere veriliyor. Çok sağ olsunlar. İtalya Büyükelçimiz Giorgio Marrapodi’nin önerisi üzerine İtalyan hükümeti tarafından onaylanmış bir nişandır. Çünkü müzemiz bünyesinde pek çok İtalyan endüstri tarihine ışık tutan objeler var. Onun haricinde İtalyan sanatçılarla pek çok kez iş birliklerimiz oldu. Geçen yıl İtalya tasarım günlerini müzemizde düzenledik. Çok hoş güzel bir iş birliğiydi. Son olarak da Avrupa Birliği ufuk Avrupa projeleri kapsamında güzel bir desteğe hak kazandık. Bu proje içerisinde de yine 14 ortakla birlikte hareket ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine İtalya’dan Foca Üniversitesi bir diğeri de yine İtalya’dan sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla iş birliklerimiz devam ediyor. Tüm bunlar tabii ki İtalya yıldızı unvanını almamız için önemli çalışmalar oldu" dedi.