(Özel) Şafak vakti motosiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'da bir evin bahçesine giren 2 hırsız, gözüne kestirdikleri motosikleti saniyeler içinde çaldı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

(Özel) Şafak vakti motosiklet hırsızlığı kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da bir evin bahçesine giren 2 hırsız, gözüne kestirdikleri motosikleti saniyeler içinde çaldı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartman bahçesinde park halinde duran motosikletleri keşif yapan 2 hırsız birini gözüne kestirdi. Hırsızlardan biri çevreyi gözetlerken diğeri ise bahçeye girip motosikleti sürükleyerek dışarı çıkardı. Hırsızlar daha sonra çaldıkları motosikleti çalıştırarak uzaklaştı. Hırsızların o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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