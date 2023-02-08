Özel sektörden afet bölgesine önemli iş makinesi ve ekipman desteği

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 10 ilin etkilendiği afet bölgesine sadece kamudan değil özel sektörden de iş makineleri ve çeşitli malzeme desteği sağlandığını kaydederek, “Özel sektörden gönüllü olarak 30 kamyon, 28 tır, 26 vinç, 16 projektör, 4 mobil aşevi, 2 jeneratör ve çeşitli iş makinalarından oluşan 195 araç, gönüllü operatör ve şoförleriyle toplam 165 personel deprem bölgesine intikal ettirildi” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ilimizi etkileyen şiddetli deprem felaketinin ardından tüm ülke seferber oldu. Depremin ilk dakikalarından itibaren Vali Yiğitbaşı’nın başkanlığında Afyonkarahisar AFAD müdürlüğünde il protokolünün katıldığı kriz masası kuruldu.

Öncelikle kan bağışı, ayni ve nakdi yardımların değerlendirildiği toplantıda, İl Özel İdaresi’nin, belediyelerin ve diğer STK’ların araç ve iş makineleri kapasiteleri değerlendirildi.

Alınan kararlar çerçevesinde hızla yardım kampanyası başlatılması sonucu depremin ilk gününde rekor sayıda araç ve iş makinesi bölgeye gönderildi.

Afet bölgesine önemli destek!

6 Şubat Pazartesi gününden itibaren deprem bölgesine gıda, giyecek, su, battaniye, ısıtıcı ve muhtelif gıda ve yaşam malzemesi taşıyan toplam 202 araç, 42 kırıcı, 41 kamyon, 27 itfaiye aracı, 19 ambulans, lowbet araçları, Afet koordinasyon tırı ve onlarca iş makinesiyle kamuya ait toplam 450 araç Vali Yiğitbaşı’nın talimatıyla hızla bölgeye sevk edildi. Özel sektörün desteği ile bölgeye gönderilen araç sayısı ise toplamda 600’ü geçti.

Bunun yanı sıra kamu ve özel sektör işbirliği ile 397 operatör, 89 sağlık personeli, 52 arama kurtarma personeli, 20 AFAD gönüllüsü, 24 yerel destek ekibi; 5 ANDA, 15 AKUT, 11 Genç Memur-Sen kurtarma personeli ve 13 hasar tespit personeli olmak üzere toplam 626 personel deprem bölgesinde intikal ettirildi. Ayrıca bölgede kapanan yollar için öncü ekipler görevlendirildi.

özel sektörden gönüllü olarak 30 kamyon, 28 tır, 26 vinç, 16 projektör, 4 mobil aşevi, 2 jeneratör ve çeşitli iş makinalarından oluşan 195 araç, gönüllü operatör ve şoförleriyle toplam 165 personel deprem bölgesine intikal ettirildi.

Tüm bunlara ilave olarak çeşitli STK’lar ve kamu görevlilerinden oluşan 224 gönüllü ve yerel destek grubu da deprem bölgesine ulaşmak üzere görevlendirildi.

“Afyon’a gelmek isteyen vatandaşlarımıza konaklama imkânı sağlanacak”

Vali Yiğitbaşı, kriz masası üzerinden yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Felaket haberini aldığımız andan bu yana tüm gücümüzle çalışarak depremzede vatandaşlarımıza en kısa sürede yardım ulaştırabilmek ilimizdeki herkese seferber ettik. Gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımla AFAD kriz masasındayız. Tüm Afyonkarahisar seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde yardım gönderme talebinde bulunuyor. An itibariyle bölgeye gitmek için AFAD’a şahsen başvuran yüzlerce vatandaşımız var. İnşallah vatandaşlarımızı bu teveccühleri sayesinde en kısa zamanda bölgenin yaraları sarılacak. Devletimiz var gücüyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Biz de burada, AFAD kriz merkezinde süreci organize etmeye ve yardımları koordine etmeye gayret ediyoruz. Afyonkarahisar olarak toplamda 600’den fazla araç ve 1015 personelle deprem bölgesinde sahadayız. Ayrıca deprem bölgesinde Afyon’a gelmek isteyen vatandaşlarımıza konaklama imkânı sağlamak için kamu misafirhaneleri ve otellerde yer ayarlaması yapılıyor” dedi.