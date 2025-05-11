Özel Silivri Bilim, Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Merkezi'nde Yapay Zeka Kuşların Dilini Öğreniyor!

Maviş ve Fıstık, Geleceğin Deprem Habercileri Olabilir mi?

Silivri’de eğitimde ve teknolojide öncü projelere imza atan Özel Silivri Bilim, Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Merkezi, doğa ile yapay zekayı buluşturan çarpıcı bir projeyi hayata geçirdi.

Merkezin kurucusu olan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Mühendisi Celali SALCIOĞLU öncülüğünde yürütülen projede, iki muhabbet kuşu olan Maviş ve Fıstık, 7/24 yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikrofonlar ile gözlemleniyor. Elde edilen görüntü ve ses verileri, derin öğrenme tabanlı özel yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek, kuşların davranışlarındaki en ufak değişimler dahi tespit ediliyor.



Projede Kullanılan 3 Yapay Zeka Modeli:

1. Davranış Tespit Modeli: YOLO mimarisiyle geliştirilen bu model, kuşların ani hareketlerini (kanat çırpma, tırmanma, sürekli yer değiştirme) analiz ederek stres, panik veya huzursuzluk belirtilerini saptıyor.



2. Ses Analiz Modeli: Kuşların ötüş frekanslarını inceleyen bu model, mel-spektrogram ve konvolüsyonel sinir ağları (CNN) kullanılarak eğitildi. Normal dışı sesler anında işaretleniyor.



3. Anomali Tespit ve Self-Learning Modeli: Görüntü ve ses verilerini birleştirerek çalışan bu model, zamanla kuşların "normal" davranışlarını öğreniyor ve alışılmadık durumları otomatik olarak algılıyor. Bu model self-learning (kendini geliştiren öğrenme) algoritmasıyla her geçen gün daha da isabetli tahminler yapabiliyor.



Salcıoğlu, projeyi şu sözlerle özetliyor:

"Kuşlar çevresel değişimlere bizden çok daha hassas. Biz bu projede onların beden dilini ve seslerini anlayan, öğrenen ve sürekli gelişen bir yapay zeka ile çalışıyoruz. Amacımız, doğanın bize sunduğu uyarıları erken fark edebilmek."

Gelecekte bu sistemin;

Mobil uygulamalar,

Belediye anons sistemleri,

Evlere konulabilecek anlık çalışabilen mekezi uyarı cihazları,

Şehir genelinde siren ağları ile entegre edilerek, toplumu olası afetlere karşı daha erken uyaran bir teknolojiye dönüşmesi hedefleniyor.



Bu yenilikçi proje, yalnızca bilimsel bir atılım değil; aynı zamanda çocuklara çevre bilinci, doğa sevgisi ve yapay zekayla düşünme yetisi kazandıran bir eğitim devrimi olarak dikkat çekiyor.

Özel Silivri Bilim Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Merkezi; MEB' e bağlı Mesleki Gelisim Kursu olarak Robotik Kodlama ve Pc Programlama-Yapay Zeka ve Görsel Programlama-Mobil ve Oyun Programlama kurslarıyla Silivri' de 7-17 yaş ögrencileri bu yaz tatilinde de üretken teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. #tanıtım