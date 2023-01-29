(Özel) Şişli'de ilginç görüntü: Müşteriler zifiri karanlıkta fenerle alışveriş yapıyor

Şişli’de kaçak kullanım iddiasıyla elektrikleri kesilen bir butikte müşteriler bir aydır zifiri karanlıkta, el fenerleriyle alışveriş yapıyor. Kaçak kullanım yapmadıklarını savunan butik sahibi kadın, "116 bin TL ceza yazıldı ve ödemeden elektriğin açılmayacağı söylendi. İtiraz ettim, ödeyecek gücüm de yok. Tesisatçıya gösterdim, kaçak hat bulamadı. Bir aydır karanlıkta, soğukta satış yapmaya çalışıyorum" diyerek mağdur olduğunu anlattı.

Şişli Gülbağ Mahallesi’nde bir butiğin elektrikleri bir ay önce kaçak elektrik kullanıldığı iddiasıyla BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından kesildi ve 116 bin TL kaçak kullanım cezası yazıldı. Neye uğradığını şaşıran butik sahibi Leyla Gülnaz Gök, bunun üzerine iş yerine sertifikalı bir elektrikçi getirip tesisatı kontrol ettirdi. Kontrol sonucunda herhangi bir kaçağa rastlanmadığını aktaran Gök, defalarca itiraz etmelerine rağmen BEDAŞ’ın ceza ödenmeden elektriği açmadığını söyledi. Böyle bir parayı verecek gücünün olmadığını belirten Gök, BEDAŞ tarafından mağdur edildiğini, bir aydır zifiri karanlıkta ve soğukta satış yapmaya çalıştığını ve bu sebeple işlerinde yarı yarıya azalma olduğunu dile getirdi. Butik sahibi Leyla Gülnaz Gök’ün yanı sıra mahalledeki başka iş yerlerine de aynı iddiayla benzer cezaların kesildiği ve esnafların sorunun çözümü için muhatap bulamadıkları iddia edildi.

"Soğuk havada çalışıyoruz, üşüyoruz"

Yaklaşık bir aydır, elektriksiz bir şekilde müşterilere hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen butik sahibi Leyla Gülnaz Gök, "İşlerimiz çok düştü. Bir de elektriklerimiz olmadığı için müşterilerimizden kapalı zannedip korkup içeri girmeyenler oluyor. Ben piyasadaydım, dükkanı arkadaşıma emanet etmiştim. Elektrikçiler gelmiş ve ’Çok karışık bir kablo sistemi, çok eski bir de kaçak hat var. Ama size ait değil, size ait değilmiş gibi gözüküyor. Çok eski çünkü’ deyip 7 ay önce çekilmiş gibi bir rapor hazırlamışlar. ’Size 4 aylık bir ceza gelir. Hattınıza yüksek bir fatura gelir’ dediler ve vergi levhamızı çektiler. İki gün sonra bize bir mesaj geldi. 116 bin TL’lik bir ceza. Biz de onlara bunu ödeyemeyeceğimizi söyledik. Zaten burada küçük bir esnafız. Bana 900-1000 TL arasında her ay elektrik faturası geliyor ve düzenli bir şekilde ödüyorum. Bizim ödenmiş faturalarımız ortada, gelin elektriğimizi açın eğer bir suçumuz, hatamız varsa bu süreçte mahkemelik olacağız zaten. Ama bu parayı ödemeden kesinlikle elektriği açamayacaklarını söylediler. Bu şekilde yaklaşık bir aydır hizmet vermeye çalışıyoruz. Sertifikalı bir elektrikçi getirdik, elektrik kaçağı olmadığını, burada bir hat bulunmadığını, kaçak elektrik gelmediği söylendi. İtiraz dilekçelerimizi ilettik, iki kez gittik, bekliyoruz. Onlardan hemen tekrar gelip incelemelerini, bir bilirkişi getirmelerini rica ettim. Bir aydır bekliyorum, ne gelen var ne giden var. Soğuk havada bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz, üşüyoruz. Çocuğum okuldan gelince benimle beraber soğukta bekliyor. Çok mağduruz. Hukuki süreç devam edebilir. Haksız isek kabul ederiz ama haklıyız. Bizim kesinlikle burada bir kaçak elektrik olduğundan haberimiz yok. Burayı bir arkadaştan kiraladım, dükkan sahibi ben değilim. Kiracı olduğum bir yere de iki lamba için kaçak hat çekmem. Başkasının hatasını ben çekmek istemiyorum. Bunun araştırılmasını ve aklanmayı istiyorum. Çünkü burada, kaçak elektrik kullanıyormuşum gibi algı oluşmasına üzüldüm. BEDAŞ’a sesleniyoruz, bir aydır mağduruz. Maalesef o cezayı da ödeyecek durumda değiliz. Elektriğimizin açılmasını, müşterilerimize de hizmet vermek istiyoruz. Bizim gibi burada birkaç esnaf arkadaş da mağdur. Onlar bu şekilde büyük bir ceza almışlar" dedi.

Ürünler müşterilere seyyar aydınlatma ile gösteriliyor

Butik çalışanlarının, karanlıkta kıyafetlerin renklerini ve modellerini gösterebilmek için seyyar aydınlatma kullandıkları, ışığın yeterli olmadığı zamanlarda ise müşterilere ürünleri dükkanın dışında gösterdikleri görüldü. Seyyar aydınlatma ile alışveriş yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Emine Uçan isimli müşteri, "Çok zor oluyor. Sürekli de alışveriş yaptığımız bir yer. İnanın ki arkadaşı çok sevdiğimiz için biraz da destek olmak adına da geldik. İnanın bazen kapıya çıkarıp renkleri öyle anlıyoruz. Biz de alışveriş yaparken zorlanıyoruz tabii. Uzun zamandır tanıyoruz, tek başına mücadele veren birisi. Bu şekilde mağdur olmasına biz de üzülüyoruz ve rahatsızız" diye konuştu.

"İki ayrı faturada 100 bin TL ceza geldi"

BEDAŞ tarafından elektrikleri kesilen ve başka bir esnaf olan Mesut Tunç ise, "Bize bir kaçak kullanım ya da başka bir şey olduğunu söylemediler. Orada bir şalter vardı, onu saatin altına almamızı istediler. ’Bunu yapın, bunun normal şekilde burada olması gerekiyor’ dediler. Sakıncalı bir durum olup olmadığını sorduğumda ’yok’ denildi. Ertesi gün bir mesaj geldi. İki ayrı faturada 100 bin TL ceza geldiğini söylediler. Kaçak kullanım bedeli olarak yansıtıldığı söylendi. Biz de ardından hemen ilgili birimlerle iletişime geçip itiraz başlattık. İtirazla alakalı bize herhangi bir dönüş yapılmıyor. Yüz yüze evrak verme olayının olmadığını söylüyorlar ama e-postalara da hiçbir şekilde cevap yok. BEDAŞ’tan sürekli arayıp, ’Bunu ödemeniz gerekiyor, ödenecek’ denildi. Burası bir işletme sonuçta, biz de elektriği açmış olduğumuzda ertesi gün tekrar kapamaya gelip yine aynı süreçler devam etti. Bu şekilde devam ederek bir hafta bizi bir hayli mağdur ettiler. Sonunda da biz ödemek zorunda kaldık ama hukuki süreci de başlattık. Biz burada zaten kurumsal bir firmayı temsil ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaya bağlı olarak kurum da bizi faturalar, personel konularında bizi destekliyor. Bizim bunu yapma gibi bir durumumuz zaten söz konusu değil, böyle bir şeye ihtiyaç da yok. Kredi kartımın limitini artırıp gidip kartla ödeme yapmak zorunda kaldım. Mecbur kaldım ve şu anda hala daha bankaya borçlu olarak görünüyorum. ’Hukuki süreci başlatın’ diyorlar. Bir de tehdit eder gibi, ’Avukatıyla da siz ilgilenirsiniz, onların da ödemesini siz yaparsınız’ diyorlar. Hukuki süreci başlatabileceğimizi söylüyorlar ama arka planda ’Haksız çıkacaksınız’ der gibi bir ifade var. Çok ciddi bir yıldırma politikası var ve bir muhatap yok" ifadelerini kullandı.