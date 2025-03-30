Özel sporcu Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu

Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Özel sporcu Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı. Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

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Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.