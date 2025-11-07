Özel Sporcular Para Masa Tenisi Mili Takımı, Dünya şampiyonu

Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası’nda, milli sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk’ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, finalde Rusya’dan Maria Galkina ve Provokefeva Elena’yı 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Yarı finalde Çin Taipei takımını 2-1 yenerek finale yükselen ay-yıldızlılar, zorlu geçen final müsabakasında üstün bir mücadele sergileyerek Türkiye’ye tarihinde ilk defa altın madalya ve dünya şampiyonluğu kazandırdı.

Bu büyük başarı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarihine altın harflerle yazıldı.