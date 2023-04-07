(Özel) Sürücülerin ölümden döndükleri anlar kamerada

Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne kıran otomobil sürücüsü kazaya sebep olurken, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Kırmızı ışıkta hızla geçen bir motosiklet sürücüsünün karıştığı kaza ise kask kamerasına yansırken, başka bir sürücü kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen araca çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne aniden geçen başka bir araç korku dolu anlar yaşattı. Otobüs şoförünün ani bir refleks göstermesiyle yaptığı manevra kazanın boyutunu azaltırken, otobüs içindeki yolcular sağa sola savruldu. Başka bir kazada ise motosiklet sürücüsü kırmızı ışığa rağmen durmadı. Karşısına çıkan otomobile çarpan kişi, kaskı sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Diğer bir motosiklet sürücüsü ise cadde üzerinde süratle seyir halindeyken yola çıkan otomobile çarparak savruldu. Başka bir sürücü ise düz yolda ilerlerken kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar ise kent güvenliği ve araç kameralarına saniye saniye yansıdı.