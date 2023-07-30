(Özel) Taksim'de Fransız turist 3'üncü kattan düştü

Taksim’de 21 yaşındaki Fransız turist, arkadaşıyla kaldığı 3. kattaki dairenin penceresinden aşağıya düştü. O anlar kameraya yansırken, ağır yaralanan turist hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında evde kimsenin bulunmadığını belirleyen polis, turistin kaza sonucu düştüğünü değerlendiriyor.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce yurda gelen Fransız turist Kevin Pauthier (21) semtteki bir sokakta bulunan 7 katlı bir binanın 3. katındaki dairede arkadaşıyla beraber yaşamaya başladı. Çevredekiler tarafından bilinen Fransız turist, olay günü evde yalnız olduğu esnada pencereden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralanan genç turisti gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaşadığı dairenin penceresinden düştü

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Pauthier’in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyata alınan gencin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

“Durumu iyi değildi, kafasından kan geliyordu”

Olayla ilgili konuşan Nihat A., “Bir baktım yerde yatıyordu. Polis geldi, yukarıdan düştüğünü tespit ettiler. Olay yeri inceleme geldi ve yukarıya çıktı. Sonra valizini aldılar ve gittiler. Durumunu şu anda bilemiyorum ama iyi değildi, kafasından kan geliyordu. Yabancı olduğunu sonradan öğrendim, Fransızmış” dedi.

Kaza sonucu düştüğü değerlendiriliyor

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay esnasında evde başka birinin olmadığını belirledi. Azerbaycan uyruklu erkek bir şahısla yaşadığı öğrenilen turistin, kaza sonucu düştüğü değerlendiriliyor. Polisin olayla ilgili çalışmasının sürdüğü öğrenildi.