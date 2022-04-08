(Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti...27 yıldır elinde makbuzu bir umut bekliyor

Bursa'da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.

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  • 08.04.2022 10:23
  • Güncelleme: 08.04.2022 13:22
(Özel) Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti...27 yıldır elinde makbuzu bir umut bekliyor
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında arsa hediyeli tencere alarak ileriye dönük yatırım yapmak istedi. Ancak firmanın yetkilerini kötüye kullananlar, hediye arsaları tencere alanlara değil, kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ellerinde makbuzlarıyla ortada kaldı.

Ahu Çelik Tencereleri’nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok, yaptığı ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyası 1995 yılında adından sıkça söz ettirmişti. 1-2 senede ödemesini tamamlayan tencere sahipleri, aldıkları arsalar değerine değer katınca yüzleri güldü.

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Ancak kendisi işlere yetişemeyince verdiği vekaletler, kampanyanın da Uçarok’un da sonunu getirdi. Vekaleti alan yetkililer bunu kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirince binlerce mağdur ortaya çıktı.

Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok, yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişince elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkemece tahliye edildi.

Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok 1996 yılında hayata gözlerini yumsa da, bugün halen yaptığı kampanya ile yine gündeme geldi. Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu da tencere mağdurlarından bir tanesi olarak ortaya çıktı.

Eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile tencere aldıklarını belirten yaşlı adam, “O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler bitince Aydın’ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık. Sonra Konya’dan bize arsa verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 1996 yılında Ahmet bey vefat etmiş. Konya’daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş” dedi.

Milletin dalga geçeceğini düşünerek kimseye dertlerini anlatamadıklarını belirten Badoğlu, “Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben biran önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

SHA-Y
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