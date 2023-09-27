(Özel) Tepeli pelikanlardan görsel şölen

Tepeli pelikanlar yılın bu döneminde aralarına kattıkları genç bireylerle birlikte sulak alanlarda birlikte görülmeye başladı.Fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş tepeli pelikanları Uluabat Gölü’nde kayda aldı.

Gün boyu avlanma dışında en çok kış öncesi tüylerini düzenlemekle ilgilenen tepeli pelikanlar, 3 buçuk metreye varan kanat açıklığıyla Türkiye’nin en kocaman kuşları olarak biliniyor. Sürü halinde avlanan tepeli pelikanları görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadaki paylaşımında; "Gölün ortasında veya ulaşamayacağı derinlikteki balığı kıyıya sürerler. Bunu kanatlarını suya vurarak çıkardıkları seslerle ürküterek yaparlar. Sonra sırayla arkadan öne geçerek 1 metreye varan uzunlukta gaga ve boyunlarını suya sokup kese şeklindeki alt gagasını su ve balıkla doldururlar. Bu kuşlar Türkiye’nin Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlukta yaşamaktadır. Gediz, Uluabat, Manyas ve Kocaçay’dan başka bu saydığım özelliklerde faydalanabileceği bir sulak alanları yoktur" dedi.

Uluabat ve Manyas Kuş Gölünde her sene suların çekilmesinin onlar için büyük risk oluşturduğunu ifade eden Tüydeş, "Sulak alanlar sığ olduğundan bu mevsimsel olaylardan çok hızlı etkileniyor. Sonuçlarından birisi bu dünyalar güzeli kuşların bölgemizden gittikçe uzaklaşmalarına sebep olacak. Sulak alanlar, sığ sular, bataklıklar, taşkın alanları, dere ve göl yatakları. Bize bu yerleri yıllarca sinek yapar, pis kokar hastalık yuvası diye anlattılar, kötülediler. Halbuki doğanın en güzel, en özel en renkli ve en ihtiyaç duyduğu alanlardır bu yerler. Bu sebeple, sulak alanlarımızı korumamız gerekmektedir" diye konuştu.