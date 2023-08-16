(Özel) Tülütabaklar hikayesi beyaz perdeye aktarılacak

Kurtuluş Savaşı döneminde Balıkesir ve bölgesinde düşmanın korkulu rüyası haline gelen tülütabakların hikayesi beyaz perdeye aktarılacak. Koyun postu giyip, at kuyruğundan bıyık takan; baca kurumu ile kendilerini siyaha boyayıp ellerine aldıkları çan ve sopalarla kendilerine doğa üstü bir varlık süsü vererek düşmana korku salan tülütabaklar için Balıkesir ve ilçelerinde setler kurulacak, efsanevi hikaye seyirci ile buluşacak.

Balıkesir’in kurtuluş tarihi olan 6 Eylül’de kurtuluş şenliklerinde ortaya çıkan tülütabakların hikayesi sinema filmi olacak. Milli mücadelenin simgesel şehri Balıkesir ile özdeşleşen tülütabaklar için Balıkesir’in çeşitli noktalarında film için setler kurulacak ve ünlü oyuncular filmde yer alacak. İşgal yıllarında Balıkesir ve çevresinde yüzlerini baca kurumu ile boyayıp, üstlerine hayvan derisi giydikleri ve düşman birliklerini korkutup, kaçırdıklarına inanılan tülütabaklar, sinemaseverler ile buluşacak. Özellikle Balıkesir’in her yıl 6 Eylül’de gerçekleşen kurtuluş yıl dönümlerinde ortaya çıkan ve vatandaşları korkutan tülütabaklar Balıkesir’in de tanıtımına katkı sağlayacak.

Ünlü birçok ismin yer alacağı proje için saha çalışmaları devam ederken, çekimlerin 2024 yılında yapılacağı öğrenildi. Filmin senaryosunu İsmail Doruk’un kaleme aldığı öğrenilirken, yönetmenlik koltuğunda Aytekin Birkon’un oturacağı kaydedildi.