(Özel) Türkiye dijital oyun sektöründe oyun kurucu oldu

Bursa’da bir şirket tarafından geliştirilen dijital oyun masası, eğlence sektörüne yeni bir trend getiriyor. Yazılımından, donanımına kadar yüzde 85 yerli üretim olan dijital oyun masası, Türkiye’nin dijital oyun sektöründe söz sahibi olmasının yolunu açtı. Üç mühendisin ortaklaşa geliştirdiği proje sayesinde artık bilgi, eğlence ve kıraathane oyunları dijital olarak oynanıyor. Taş çalma, kağıt saklama ve zar tutma tarih oluyor.

Masa yüzeyine yerleştirilen 4K çözünürlüklü dokunmatik ekran ile 35 farklı oyun, 6 kullanıcıya kadar destekleniyor. Ayrıca masa yüzeyine yerleştirilen suya ve darbeye dayanıklı ekran sayesinde oyun masası dışında da kullanılabiliyor. Avrupa’daki muadillerinden farklı olarak içerisine yerleştirilen hayalet ekranlarla okey ve kağıt oyunları oynatma imkanı sağlayan dijital masadaki oyuncular hayalet ekran sayesinde yanlarındaki ve karşılarındaki oyuncuların ellerini göremiyor. Hayalet ekran teknolojisi ile patent alan şirket, dünyada tek olma özelliğini elinde bulunduruyor.

Avrupa bize inanmadı 1 yıl içerisinde ürettik

Dijital masanın Avrupa’daki benzerinin çok üzerinde bir ürün geliştirdiklerini yüzde 85 yerlilik oranına ulaştıklarını belirten Bambu Games kurucu ortaklarından Makine Mühendisi Halil İbrahim Yalnız, “Bir şirketten, hayalet ekran olmayan bir masanın distribütörlüğünü istedik. Bize sundukları şartlar o kadar ağır ve Türkiye piyasasına uyumsuzdu ki şartların değişmesini talep ettik. Yoksa "Türkiye’de biz üretiriz" dedik. Onlar tabi bize inanmadı, akabinde bir yıl içerisinde yazılımı, donanımı ve otomasyonu ile masayı bu hale getirdik. Şu an o şirket ile diyalog halindeyiz ve onlar bizim sistemimiz olan hayalet ekran kullanma izni talebinde bulundular” şeklinde konuştu.

Yüzde 85’i Türkiye’de tedarik ediliyor

Bünyesindeki oyunların Türk eğlence kültürüne uygun ve her yaştan kullanıcıya hitap ettiğini belirten Yalnız, “Bizim kültürümüze uygun bir şekilde, içeriğinde eğlence, kültür, bilgi yarışmaları, batak, 101, okey gibi oyunları masanın içerisine nasıl yerleştirebiliriz diye düşündük. İnovasyon uç fikirlerin dahice çözülmesiyle oluşuyor. Bir uç fikir olan hayalet ekran araştırmasına girip masanın içerisine otomasyonla entegresini gerçekleştirebildik. Bir prototip ürettik. Oyunları kendi bünyemizde 40 kişilik bir ekip yazdı. Arayüz geliştirdik. Bu masanın şasesi, otomasyonu ve her türlü detayını Bursa’da bir araya getiriyoruz. Masanın yüzde 85’i Türkiye’de tedarik ediliyor. Şu an tanıtma aşamasındayız” dedi.

İçeriğinde 35 oyun hazır, yeni oyunlar geliştiriliyor

Geliştirdikleri yazılımda 35 oyunun yer aldığını ve güncellemeye açık bir sistem olduğunu aktaran Yalnız, “Çocuk oyunlarından, bilgi oyunlarına, gençlerin çok sevdiği tabu, uno, kızma birader, 2 ve 4 kişilik satranç, pişti, tavla, gibi 35 oyun var. Türk spektrumunu göz önünde bulundurduk ve her kese hitap etmek istedik. Tabi bunu devamlı geliştiriyoruz. Sistemimiz online olarak güncelleniyor, yeni oyunlar ekleniyor. Oyunlar, grafikler, animasyonlar geliştirilerek online olarak güncelleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimdiden 6 patent aldı

Ürünün 6 patent aldığını söyleyen Yalnız, “Dünya Patenti’ne 1 ay önce başvurduk. Ondan önce de patentlerimiz oldu, 6 patent sahibiyiz. Dünya Patentimizin başvurusu başarıyla sonuçlandı. Yüzde 85 yerli üretime sahibiz. Geriye kalan yüzde 15’ini de Türkiye’de tedarik etmek isterdik ama ne yazık ki üretilmiyor. Yüzde 15’i uzak doğu ülkelerinden tedarik ediyoruz. Oyun masamız Türkiye’nin 3 ilinde 7 farklı noktada hizmet vermeye başladı. Oyun salonları, kafeler ve eğitim merkezlerinde oyun masamız aktif olarak kullanılıyor. Masamızın içinde bulunan taş ve kağıt oyunlarını dijital ortama sunması bizi rakiplerimizin önüne geçiriyor. 2024 hedeflerimizde Avrupa pazarının yüzde 30’una sahip olmak ve Türkiye’de de 3 bin masa piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Şu anda 5’i Bursa’da, 1 İstanbul ve 1 de Antalya olmak üzere 7 noktada masamız bulunuyor. Pozitif tepkiler geliyor. İnsanların telefonun içine gömülmeyip grup halinde dijital platformda eğlenmesini seyretmek gerçekten insana zevk veriyor. Bu masada 35 adet oyun var. Yılsonuna kadar bunu 100’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu 35 oyunun içinde çocuk oyunları ve yetişkin oyunları diye böldük. Aileler de çocuklarını "gönül rahatlığı ile masanın başına bırakabilsin, eğitici oyunlar oynasın" diye oyunlar geliştirdik. Aynı zamanda yetişkinler için de eğlenceli oyunlar bulunuyor” şeklinde konuştu

Hayalet ekran teknolojisi ile dünyada tek

Dünyada bir ilk olarak hayalet ekran teknolojisini entegre ettiklerini ifade eden Kod Pilot Kurucusu ve Bambu Games ortaklarından Yazılım Mühendisi Enes Doğru, “Bizim şu an dünyada tek bir rakibimiz var. Bu rakibimiz Avrupa’da başarılı olmuş bir modele sahip. Biz de bunu daha da geliştirip Türkiye pazarına ve ardından dünya pazarına almayı hedefliyoruz. Rakibimizden ayrılan yönümüz şu, bizim hayalet ekranımız var. Bu hayalet ekranlar yanlarınızda ve karşınızda oturan kişinin ellerini görmemek için tasarlandı. Bu tarz oyunları masamızda oynatabilme özelliğine sahip olduk. Bunun dünya PST başvuruları yapıldı. Dünyada bir ilk olduğu için patentleri de bizde” dedi.

Hileciler taş çalamayacak

Sistemin oyunda hile yapılmasına izin vermediğini aktaran Doğru, “Oyunda taş çalamama olayı benim de canımı sıkıyor. Oyunun bir zevkli kısmı da o olabilir. Taş çalan arkadaşların işlerine su koymuş oluyoruz, artık taş çalamayacaklar. Hile yapıp yanındaki ve karşısındaki kişinin ellerini göremeyecekler. Dijital oyun masası kafe ve eğlence merkezleri için tasarlandı. Fakat ilerleyen süreçte farklı sektörlere de açılabilir. Biz bu oyunları şimdilik kafeler ve eğlence merkezleri için yazdık. Ama içerisinde uygulamayı istediğimiz gibi geliştirebildiğimiz için bunu her mekana ve işletmeye uyarlayabiliriz. Hatta 2 yıllık vizyonlarımızın içerisinde çocuklar için her okulun sınıfına koyulabilecek eğitim masaları olarak ta geliştirmeyi planlıyoruz. Burada da çocuklar kimya derslerinde deneyleri, elementlerin etkileşimlerini masada deneyleyerek görecekler. Bunu hedefliyoruz. Ev tipi modeller de geliştireceğiz. Aileler küçük bir masa satın alarak buradaki tüm oyunlara hakim olacaklar. İnternet şartı a gerektirmeyecek" dedi.

2 farklı yöntemle işletmelerin hizmetine sunulacak

Ürünü işletmesinde kullanmak isteyenlere 2 farklı alternatifle satış modeli geliştirildiğini aktaran Doğru, “Bu modellerde 2 satış şartımız var, Türkiye’de bunu ya çevrimdışı modelde satıyoruz, burada internet sadece güncelleme için gerekli oluyor. Masa ilk açıldığında güncelleme aldıktan sonra internet şartı yok. Fakat ikinci modelimiz şu, biz bunu ortaklı olarak satıyoruz ve Bambu Games’e mobil uygulama geliştirdik. İnsanlar o uygulamaya girip süre satın alıp, QR kod ile masaya bağlanabiliyorlar. Burada kazanç toplayıcı olarak Bambu Games devreye giriyor. İşletmelere aylık hak edişlerini geri ödüyoruz. 2 tiple satışlarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayda 200 adet üretiliyor hedef bin

İlk etapta ayda 200 adet üretim kapasitesine ulaştıklarını, hedeflerinin aylık bin adet üretim yapmak olduğunu kaydeden Enes Doğru, “Türkiye’de markalaşmış ürünler çok fazla yok. Bizim buradaki amacımız, dijital ve eğitim masalarında marka çıkarmak. Bunu yaparken de AR-GE’si yapılmış, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek. Bu da bu masada o ürünlerden biri aslında. Biz bu masayı geliştirirken alabildiğimiz her şeyi Türkiye’den almaya çok dikkat ettik. Burada gördüğünüz yazılım ve donanımların çoğu Türkiye’den. Yüzde 85 gibi bir oran verebilirim. Sadece parçayı eğer Türkiye’de bulamadıysak yurt dışından getirmek zorunda kaldık. Ama bu yüzde 85 yerli bir proje diyebilirim. Şu an sanayide bulunan tesisimizde 200 adet ürün üretebiliyoruz. Ama bizim buradaki hedefimiz aylık bine çıkmak” diye konuştu.

Dijital oyun masası, darbelere, suya karşı dayanıklı olarak üretildi. Üzerinde yemek ve içecek de tüketilebiliyor.