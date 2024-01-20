(Özel) Uludağ'da karların ortasında hamam keyfi

Uludağ’da kayak yaparak üşüyen turistler, 37 derecelik açık havuzda yorgunluk ve stres atıyor.

Uludağ’da turistler, eksi derecede karda yürüyüp, açık havadaki sıcak havuza giriyor. Kayak yaparken hamam sefası yapmanın keyfini yaşayan turistler, dondurucu soğuğa rağmen peştamalla dışarıda geziyor.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri hâline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler, kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra farklı faaliyetlere de katılıyor. Bölgedeki oteller, misafirlerine en iyi ve farklı hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. İkinci oteller bölgesindeki bir tesiste bulunan açık hava havuzları turistler tarafından ilgi görüyor. Etrafı karlarla çevrili olan havuza peştamal ve şortla giren tatilciler, önce karın, ardından sıcak havuzun keyfini çıkartıyor. Havuzun sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi derecelerde ter atıyor.

Otel Müdürü Murat Pınarcı, misafirlerin kayak yaptıktan sonra içerideki havuzu ve masajı tercih ettiklerini belirterek, “Ardından dışarıdaki karların arasında bulunan 37 derecelik havuzda yorgunluklarını atıyorlar. Yurt içinden misafirler daha ağırlıklı ama Avrupa, İngiltere ve Arap ülkelerinden de geliyorlar. Kayak için Uludağ uygun duruma geldi. Havada harika gidiyor. Önümüzdeki hafta güzel bir yağış bekliyoruz. Sezonu tamamıyla açtık diyebiliriz. Yarıyıl tatili için de rezervasyonlar başladı, şimdiden yüzde 50 kapasiteye ulaşıldı. Daha önümüzde zaman var. Dolayısıyla yarıyıl dolu geçer” dedi.