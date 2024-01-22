(Özel) Uludağ'da tatilcileri rahatlatan adım... Bu tesiste her şey üçte bir fiyatına satılıyor

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ, otellerdeki 500 liralık çorba, 1250 liralık pizza fiyatıyla gündeme gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan BURFAŞ Uludağ sosyal tesisinde tüm ürünler neredeyse üçte bir ve dörtte bir fiyatına satılıyor. Çorba 60, sucuk ekmek içecek 200, pizza 180, Bursa Kebabı 300 liradan misafirlere ikram edilirken, akıllı uygulama yükleyenler yüzde 30 oranında para puan kazanıyor. Cuma günü halk günü olduğu için puan oranı yüzde 50’ye çıkıyor.

Türkiye’nin en gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ, son zamanlarda yüksek rakamlarla satılan yiyecek ve içeceklerle gündeme geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan BURFAŞ Uludağ sosyal tesisinde ise her şey diğer işletmelere göre neredeyse üçte bir ve dörtte bir fiyatına satılıyor. Günün çorbası 60, köfte ekmek içecek 200, pizza 180, Bursa Kebabı 300, pide 180 liradan ikram ediliyor.

BURFAŞ Uludağ Sosyal Tesis Şefi Özgür Yavuz, "Tesisimiz 3 bölümden oluşuyor. Dışarıda büfemiz var. Sucuk ekmek ve aperatif yiyecekler satılıyor. İçeride kafeterya alanımız, burada da restoran kısmı bulunuyor. BURFAŞ bayrağındaki mavi rengi gördükleri her yere evlerindeki salona girer gibi rahatlıkla girebilirler. Bizim diğer yerlerden farkımız uygun fiyata kaliteli hizmet verebilmektir. Günün çorbası fiyatımız 60, pizzamız ise 180 TL’den satılıyor. Akıllı uygulama yükleyenlere cuma günü yüzde 50, diğer günler yüzde 30 para puan kazandırıyoruz. Puanlar bir sonraki alışverişte kullanılabiliyor. Bugün restoranda yemek yediniz. Gün içinde kafeterya bölümünde kahve içerken puanlarınızı kullanabilirsiniz. Bizim fiyatlarımız diğer işletmelere göre çok daha ucuz. 200 kişi kapasite ile tatilcilere ve Bursalılara nezih bir hizmet sunuyoruz" dedi.