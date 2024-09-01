Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da nikah şahitliği yaptı.

Özel ve Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahidi oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’da nikah şahitliği yaptı.

Tekirdağ’da düzenlenen nikah töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun nikahında şahitlik yaptı. Çiftin nikahını Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Volkan Nallar kıydı.

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Tören, yoğun katılımla gerçekleşti ve parti mensupları ile yerel siyasiler de düğünde yer aldı.